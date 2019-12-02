В Барнауле объявили поиски пропавшего мужчины в вязаной шапке

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-02T11:09:27+03:00

Юрий Зеленин вышел из дома 7 ноября и не вернулся

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В Барнауле волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти пропавшего 53-летнего горожанина Юрия Зеленина. Мужчина вышел из дома 7 ноября этого года и с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза светло-карие.

В последний раз был одет в черную куртку, темно-синюю толстовку, черные спортивные штаны, черную вязаную шапку.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине сообщить координаторам поисков. Также важные сведения можно передать по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Спасательный отряд своевременно сообщает о поисках и других пропавших в соцсетях, если вы увидели человека, который ушел из дома и не вернулся, вы можете рассказать об этом администраторам в соцсетях «Лизы Алерт».

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По словам его друзей, он отправился в столицу на съезд фотохудожников. 17 ноября должен был вылететь в Барнаул, но на регистрации в аэропорту так и не появился (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU