2019-12-02T05:23:41+03:00
Политика

В Барнауле стартует прием документов на должность градоначальника

Кандидаты заявят о себе до 19 декабря
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На этой неделе в Барнауле начнут принимать документы для участия в конкурсе на должность главы краевой столицы. Как сообщает «Политсибру», старт объявят в четверг, 5 декабря.

Ожидается, что участниками конкурса станут 5-6 кандидатов. Документы будут принимать по 19 декабря включительно, а 6 февраля следующего года состоится конкурс, по итогам которого комиссия скажет, кто прошел отбор. 14 февраля депутаты Барнаульской гордумы проголосуют за имя нового главы города.

Кстати, первое заседание комиссии по отбору кандидатов прошло 12 ноября. Председателем избран министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, заместителем – председатель БГД Галина Буевич, секретарем – зампредседателя БГД Сергей Струченко.

На данный момент известно, что первым потенциальным кандидатом на пост мэра стала депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева.

Напомним, бывший мэр города Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию в августе этого года. Пока обязанности градоначальника исполняет его заместитель Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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