В Бийске двоих детей госпитализировали после отравления угарным газом

СЕГОДНЯ 04:58 2019-12-02T04:58:41+03:00

Это не первое происшествие с газом за этот год

Изменить размер текста: A A

Утром 1 декабря четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Бийске. Несовершеннолетних госпитализировали в детскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, за год в регионе было зафиксировано несколько случаев отравления продуктами горения. 1 декабря в 05:41 поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» о ЧП в частном доме по улице Крайняя.

- Двое взрослых были осмотрены на месте, медицинской помощи не потребовалось, двое детей госпитализированы в детскую больницу. И в этот раз наиболее вероятная причина случившегося - несвоевременно закрытая печная заслонка. Как и в других подобных случаях, в доме не было открытого горения, задымления, не было никаких внешних признаков возможной беды, - добавили спасатели.

МЧС напоминает жителям края, что необходимо использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и т.д. могут привести к тяжелым последствиям.

Читайте также:

Пять человек отравились угарным газом в Бийске

В среду утром, 6 ноября, в Бийске было обнаружено сразу пять трупов. Люди погибли от отравления угарным газом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU