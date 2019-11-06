2019-11-06T11:56:57+03:00
Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в Бийске

Еще двое госпитализированы
Анна СЕМИНА
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В среду утром, 6 ноября, в Бийске было обнаружено сразу пять трупов. Люди погибли от отравления угарным газом.

Предварительно следователи установили, что накануне в дом местной жительницы пришли гости, в том числе знакомая с 15-летней дочерью и десятилетним сыном.

- До позднего вечера компания выпивала, а после все отправились спать. Утром были обнаружены тела пяти человек, в том числе детей, с признаками отравления угарным газом, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Согласно предварительной версии, смерть могла наступить из-за неисправного печного отопления, либо неправильной ее эксплуатации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящий момент следователи продолжают работать на месте трагедии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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