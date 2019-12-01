В Яровое подвезли тысячу тонн угля

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-01T10:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация в алтайском городе Яровое выправляется - за сутки запасы угля увеличили почти на тысячу тонн. В настоящее время город обеспечен 6149 тоннами, этого хватит до 15 декабря.

Напомним, ранее в городе ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона.

- Еще 11 вагонов угля разгружают. Остаток мазута 60 тонн, расход составляет примерно одну тонну в сутки. Температура наружного воздуха в субботу, 1 декабря, в городе Яровое составляет минус 15 градусов.

В квартирах жителей и социальных учреждениях 24-26 градусов тепла. Температура теплоносителя за последние сутки не изменилась. В работе по-прежнему находятся два котла – девятый и десятый.

Ситуация с теплоснабжением находится на ежедневном контроле оперативного штаба по межведомственному взаимодействию органов управления, сил и средств Алтайской ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации в Яровом.

ИСТОЧНИК KP.RU