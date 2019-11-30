Житель Алтайского края надругался над женщиной с помощью бутылки и убил ее
Жителя Заринского района будут судить за четыре преступления. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, 31-летний мужчина совершил два грабежа, насилие с особой жестокостью и убийство с целью скрыть предыдущие преступления.
В феврале 2019 года обвиняемый со своей сожительницей встретили в Заринске незнакомую 29-летнюю женщину и пригласили ее к себе в арендуемую квартиру выпить. Та согласилась, а после посиделок уснула в чужом доме.
Новый знакомый решил обокрасть ее, пока она находится в бессознательном состоянии. Мужчина начал снимать со спящей украшения, но она проснулась и стала сопротивляться. Разозлившись, злоумышленник избил потерпевшую, а затем схватил стеклянную бутылку и надругался с ее помощью над женщиной.
Боясь наказания за свое преступление, мужчина решил убить свою жертву. Он отвел потерпевшую в подвал дома и там нанес ей несколько ножевых ранений в шею, от которых она скончалась. На следующий день сожители съехали из квартиры, взяв с собой вещи погибшей. Мужчина заставил молчать свою супругу под угрозой сделать с ней то же самое.
Спустя месяц полицейские установили обстоятельства исчезновения потерпевшей. Обвиняемый вину в убийстве не признал, но уголовное дело уже передали в суд. Мужчине могут назначить срок свыше 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU