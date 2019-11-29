Дама заплатила за любовника и сняла им номер, а он ее обокрал

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-29T12:48:40+03:00

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История любви с печальным финалом – этим летом в одном из барнаульских баров 39-летний Дон Жуан познакомился с 44-летней дамой, которая тут же попала под чары самца-обольстителя.

Денег у парня с собой не оказалось, поэтому дама оплачивала выпивку, а потом сняла номер в гостинице. Когда изнуренная жительница Барнаула уснула, новый знакомый вытащил из ее сумочки карту и телефон, после чего исчез.

Женщина даже не помышляла о коварстве своего возлюбленного, поэтому решила, что карту просто потеряла. А мужчина принялся кутить, рассчитываясь чужими деньгами.

- Он рассчитывался картой потерпевшей в магазине, где жил. Продавец заподозрила, что карта может ему не принадлежать. Когда с картой потерпевшей в магазин пришла сожительница данного мужчины, продавец спросила, кому принадлежит карточка. Сожительница прочитала фамилию и имя потерпевшей на карте, бросила карту на кассу, испугалась и убежала. После чего продавец вызвала сотрудников полиции, - сообщает помощник прокурора Ленинского района Барнаула Артем Рыбальченко.

Общий ущерб от действий мужчины составил 17 769 рублей и разбитое сердце. На днях в судебном заседании мужчина признал себя полностью виновным, раскаялся в содеянном. Потерпевшая простила его и просила строго не наказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU