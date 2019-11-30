В Барнауле автомобиль улетел в яму после ДТП
Вечером 29 ноября в Барнауле на Павловском тракте возле «старой» «Ленты» произошло ДТП. Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Столкнулись два автомобиля, после чего один из них улетел в яму. Комичности ситуации придает то, что перед ямой стоит билборд с надписью "Добро пожаловать".
По мнению очевидцев, неправ водитель белого авто - он повернул там, где, согласно знакам, нельзя поворачивать. При повороте он врезался в синюю "Тойоту", которая и улетела в кювет.
Момент ДТП у старой Ленты по адресу Павловский тракт 156, 29.11.2019.
Очевидцев аварии просят откликнуться - пострадавший водитель намерен предъявить претензии нарушителю.
Еще один вылет в сугроб случился утром 30 ноября в Новоалтайске. О пострадавших ничего не известно.
ДТП в Новоалтайске. Фото: vk.com/incident22
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ИСТОЧНИК KP.RU