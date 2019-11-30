В Барнауле пьяный водитель собрал «страйк» из автомобилей

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-30T07:31:01+03:00

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В ночь на 30 ноября в Барнауле произошла авария с участием четырех автомобилей (со слов свидетелей). ДТП случилось на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Калинина.

По словам очевидцев в группе Barnaul 22, виновник проишествия был настолько пьян, что не мог держаться на ногах. Авария произошла следующим образом: водитель разогнался и собрал на одностороннем участке дороги «страйк» из автомобилей.

Один из пострадавших Роман Юдаков рассказал в комментариях, что виновник был за рулем Toyota Corolla Fielder. Он вошел по касательной в забор и врезался в ВАЗ-2112. После этого отечественный автомобиль столкнулся с Nissan Note и Hyundai Solaris.

«Следов торможения нет вообще. Говорят, скорость в районе 80 была, но это не точно. После ДТП открыли двери, все живы. В «Тойоте» пассажирка была не пристегнута, ударилась об лобовое стекло - подушки безопасности выстрелили. Рассечение у нее было», - рассказал Роман.

ДТП на ул. Профинтерна.Фото: интернет-сообщества Barnaul 22

Водители, чьи машины пострадали, разобрались с виновником по-своему: его несколько раз ударили и перекинули через ограждение в снег.

На месте работали машины «скорой» и пожарные. О пострадавших пока больше ничего не известно, официальной информации от ГИБДД не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU