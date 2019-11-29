Водитель «Вольво» в Барнауле сбил коляску с малышом

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-29T08:29:40+03:00

За 10 месяцев 2019 года в Барнауле было зарегистрировано 939 ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Ребенка увезли в больницу с травмами

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В Барнауле в ДТП попал малыш 2019 года рождения. Авария произошла 27 ноября в 14 часов 40 минут на проспекте Комсомольском, в районе дома № 50.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, мать с ребенком шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент коляску сбил 22-летний водитель автомобиля «Вольво ХС60».

- В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в краевую клиническую больницу скорой медпомощи. Потребовалась госпитализация, - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что за 10 месяцев 2019 года в Барнауле было зарегистрировано 939 ДТП, в которых 1157 человек получили различные повреждения, а 29 погибли.

- Самый же распространённый вид ДТП - это как раз наезды на пешеходов. Таких происшествий было зарегистрировано 358. При этом 365 человек получили травмы, 14 погибли, - сообщили автоинспекторы.

Полицейские призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила движения на пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU