Водитель «Вольво» в Барнауле сбил коляску с малышом
В Барнауле в ДТП попал малыш 2019 года рождения. Авария произошла 27 ноября в 14 часов 40 минут на проспекте Комсомольском, в районе дома № 50.
Как сообщили в Госавтоинспекции города, мать с ребенком шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент коляску сбил 22-летний водитель автомобиля «Вольво ХС60».
- В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в краевую клиническую больницу скорой медпомощи. Потребовалась госпитализация, - рассказали в ГИБДД.
В ведомстве отметили, что за 10 месяцев 2019 года в Барнауле было зарегистрировано 939 ДТП, в которых 1157 человек получили различные повреждения, а 29 погибли.
- Самый же распространённый вид ДТП - это как раз наезды на пешеходов. Таких происшествий было зарегистрировано 358. При этом 365 человек получили травмы, 14 погибли, - сообщили автоинспекторы.
Полицейские призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила движения на пешеходных переходах.
ИСТОЧНИК KP.RU