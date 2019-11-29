Косметолог: Надежда Бабкина выглядит молодо, потому что часто посещает Алтай

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-29T11:24:18+03:00

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Надежда Бабкина выложила в Instagram фото, на котором она выглядит значительно моложе своих 69 лет. Конечно же, пользователи накинулись на певицу: использует жуткий фотошоп, из-за пластических операций ничего своего не осталось и тому подобное. В защиту певицы высказалась звездный косметолог Марият Мухина, лично знакомая с певицей, пишет Толк.

ngbabkina Меняем образцы для Модного Приговора...

По словам специалиста по красоте, Бабкина и в жизни выглядит молодо. Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И секрет заключается не только в наличии молодого мужа Евгения Гора.

- Она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности, часто посещает Алтайский край и Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни. А санаторное лечение очень мощно сказывается на молодости кожи. Ну и по статистике, женщины, мужья которых их младше, выглядят намного лучше, – написала косметолог.

Напомним, летом 2019 года Бабкина приезжала на Алтай на Шукшинские дни и заодно приняла здесь пантовые ванны.

- Они придают сил и заряжают позитивом для плодотворного рабочего сезона! – подписала тогда артистка фото.

ИСТОЧНИК KP.RU