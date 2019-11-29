Алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых из-за рубки леса

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-29T10:27:55+03:00

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Силовики провели обыск и изъятие документов в компании «Алтай-Форест», которую возглавляет депутат Алтайского Заксобрания Николай Бушков. Предположительно, правоохранители действовали в рамках расследования уголовных дел по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), пишет Банкфакс.

Возможно, речь идет о незаконной рубке на участках в Ларичихинском лесничестве, которые арендует «Алтай-Форест».

- По мнению правоохранителей, рубка носила масштабный и систематический характер. «Лишнюю» древесину компания перерабатывала и реализовывала как лесоматериал. Ущерб от деятельности якобы составляет миллионы рублей, - пишет издание.

В компании получить комментарий Банкфаксу пока не удалось. В ГУ МВД по краю заявили, что пока информацией об этом деле не располагают.

Николай Бушков в АКЗС представляет одномандатный избирательный округ № 6 и входит во фракцию «Единая Россия». Можно предположить, что его членство в партии будет приостановлено до завершения расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU