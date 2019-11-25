Депутат алтайского заксобрания получила срок за особо крупную растрату

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-25T14:04:18+03:00

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Бийский городской суд вынес приговор по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай». Действующий депутат АКЗС и экс-директор научно-производственного концерна Ирина Теплова получила 4 года лишения свободы условно и штраф в 1 млн рублей. Ее подельник Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора и главный конструктор, получил аналогичное наказание, сообщает «Бийский рабочий».

В деле также фигурировал бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, который умер в 2016 году прямо на рабочем месте. Его как раз и обвиняли в растрате в особо крупном размере в составе группы лиц, а Теплова и Литвинов (который, кстати, приходился ему зятем) выступали как пособники. В связи со смертью Жаркова суд прекратил против него уголовное преследование.

По версии следствия, обвиняемые разработали план вывода средств Минобороны из ФНПЦ «Алтай». Фактические работы, которые и так были обязаны выполнять сотрудники, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых и были Теплова и Литвинов. По этой схеме им удалось вывести более 100 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU