2019-11-29T07:00:56+03:00
Общество

Еще одна новогодняя елка появится в центре Барнаула

Также площадку украсят горки и сказочные фигуры
БОРЗОВ Денис
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Проект украшения "барнаульского арбата"Проект украшения "барнаульского арбата"Фото: предоставлено пресс-службой
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На пешеходном участке улицы Мало-Тобольской поставят большую ель. Шестиметровое дерево с новогодними гирляндами и шарами украсит «барнаульский арбат». Световое оформление по мотивам сказки «Двенадцать месяцев» и сказочные фигуры дополнят композицию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для детей построят две ледяные горки. Запланирована работа детских аттракционов. Также установят два настоящих камина в виде очага-сферы «Жар-птица», возле которого смогут согреться все отдыхающие.

На площадке пройдет городской конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов.

Откроется новогодняя елка 21 декабря в 18.00, в этот же день состоится акция «Забег Дедов Морозов».

- Гостей ждет насыщенная программа с конкурсами и выступлением творческих коллективов. В связи с открытием обновленного «Старого Базара» на пешеходной улице будут работать несколько крытых кафе. Фасад «Старого Базара» украсит яркая подсветка, а внутри здания планируется установка новогодней праздничной ели, - сообщили в пресс-службе администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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