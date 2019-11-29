2019-11-29T04:52:00+03:00
Общество

На Алтае усилили охрану елок от черных лесорубов

Полицейские обследуют самые приметные для лесорубов места
САПОЖКОВА Александра
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Фото Минприроды Алтайского краяФото Минприроды Алтайского края
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Сотрудники правоохранительных органов перед Новым годом взяли под особый контроль хвойные лесные массивы. Они обследуют самые приметные и удобные места для черных лесорубов.

- В ноябре и декабре вероятность незаконной вырубки хвойных деревьев вырастает в разы, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - Под нелегальной вырубкой деревьев подразумевается рубка без официальных документов (в частности, договора аренды участка с лесными насаждениями или его покупки для промышленной заготовки леса).

Полицейские предупреждают, что нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Максимальное наказание за незаконную рубку - до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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