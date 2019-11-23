2019-11-23T07:51:03+03:00
Общество

Более 18 тысяч елочек заготовят к Новому году на Алтае

Однако лесоводы все же призывают покупать искусственные деревья
Анна СЕМИНА
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Новогодние елкиНовогодние елкиФото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
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В Алтайском крае подготовят для жителей региона более 18 тысяч новогодних елок.

Такой план обозначили в министерстве природных ресурсов и экологии. Из них около двух тысяч новогодних елей планирует реализовать КАУ «Алтайлес», а арендаторы лесных участков - более 16-ти тысяч. В основном это будет сосна и пихта.

- В качестве «новогодней» ели подведомственные управлению лесами организации и арендаторы лесных участков реализуют вершины хвойных деревьев, и деревья, полученные в результате осуществления рубок ухода в лесах (осветление, прочистка, прореживание). Заготовленные таким образом ели и их вершины складируются в специальных местах для последующей реализации в предновогодний период, - поясняют в министерстве.

При этом специальных питомников, где выращивают ели исключительно к новому году, в нашем регионе нет.

Несмотря на то, что такой способ заготовки, как прореживание, не вредит экосистеме, так как такие деревья сами по себе отмирают естественным путем, лесоводы все же считают, что покупка искусственной ели – более цивилизованный подход в деле сохранения окружающей природной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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