На Алтае изменили закон о региональном маткапитале

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-28T16:07:43+03:00

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Теперь жители Алтайского края, обладающие материнским капиталом, могут направить эти деньги в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве на эскроу-счет. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.

Эти изменения были рассмотрены на очередной сессии АКЗС, которая состоялась сегодня, 28 ноября. Предполагается, что нововведение поможет защитить жителей региона и их средства от недобросовестных застройщиков. До этого средства краевого материнского капитала можно было перечислять только на расчетный счет организации-застройщика.

Стоит отметить, что поправки в краевой закон внесли из-за изменений в федеральном законодательстве порядка обеспечения обязательств застройщика при привлечении денег для долевого строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU