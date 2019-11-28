2019-11-28T08:55:31+03:00
Экономика

В Алтайском крае был принят бюджет на 2020 год

За принятие закона проголосовали 49 депутатов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Во втором чтении на 37-й сессии АКЗС, которая состоялась 28 ноября, приняли закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов», сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Так 49 депутатов проголосовали за принятие закона, один воздержался от решения, еще 12 высказались против. После того, как в первом чтении приняли законопроект о бюджете, стало известно о дополнительном финансировании из федерального бюджета - 10,665 млрд рублей.

Известно, что общий объем доходов краевого бюджета запланирован на сумму 112 млрд 417 млн рублей (темп роста к 2019 году – 112%). Расходы краевого бюджета на будущий год - 118 млрд 81 млн рублей. Стоит отметить, что большая часть (70%) бюджета приходится на социальную сферу - здравоохранение, культуру, социальную политику, образование, спорт и физическую культуру. Причем дефицит регионального бюджета в 2020 году составит 5 млрд 664 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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