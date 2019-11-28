В Заринске избрали нового главу города

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-28T14:47:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании, которое прошло 28 ноября, депутаты городского собрания Заринска проголосовали за нового главу города. Виктора Азгалдяна назначили на этот пост на ближайшие пять лет.

За эту кандидатуру проголосовали 13 из 19 присутствующих на заседании депутатов. Один бюллетень признали недействительным, а пять голосов отдали за мастера участка по регулированию и обогреву коксовых печей «Алтай-кокс» Антона Букина, сообщает «Политсибру».

Стоит отметить, что именно Азгалдяна с самого начала считали фаворитом. На то есть несколько причин. Так с 2011 года он несколько раз был назначен на должность главы районной администрации, а в 2017 году его избрали на пост главы Заринского района. К тому же, его поддержали на президиуме регионального совета «Единой России».

Читайте также: Треть депутатов Барнаульской Гордумы снова ошиблись в декларациях

ИСТОЧНИК KP.RU