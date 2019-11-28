2019-11-28T05:04:16+03:00
Политика

Треть депутатов Барнаульской Гордумы снова ошиблись в декларациях

В списке нарушителей 13 человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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Очередное заседание в Барнаульской Гордуме пройдет 6 декабря. В этот день депутаты рассмотрят представление прокуратуры, касающиеся нарушений в заполнении деклараций о доходах, сообщает «Политсибру».

Неверную информацию о своих доходах за прошлый год представили 13 депутатов. В этот список попали: от фракции ЛДПР Алексей Скосырский, единороссы Евгений Носенко, Александр Тайчер, Андрей Солодилов, Инесса Грицай, Александр Гросс, Алексей Маликов и Александр Лисицын, а также от партии КПРФ Иван Карпов и Елена Хрусталева.

Как рассказала депутат от партии ЛДПР Оксана Молодых, представление от прокуратуры, о котором идет речь, новое. Свое мнение о каждом нарушителе в Барнаульской городской Думе составят всего за пять минут.

Стоит отметить, что в списке нарушителей не в первый раз появляется депутат Александр Лисицын. За прошлый инцидент он получил только предупреждение, каким решение будет в этот раз – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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