Нам нужен снег! Когда и где алтайские лыжники и сноубордисты откроют зимний сезон

Любители активного зимнего отдыха уже навострили лыжи на сезонные курорты. Несмотря на аномально теплую осень, открытие горнолыжного сезона 2019-2020 уже не за горами. Так «Комсомолка» узнала о датах открытия трасс и ценах на отдых в самых популярных местах у алтайских путешественников.

Шерегеш

Одним из самых востребованных мест для активного отдыха у жителей Алтайского края заслужено считается Шерегеш. Снег выпадает там значительно раньше и к тому же есть целых 15 трасс, которые подойдут как начинающим, так и матёрым райдерам. Открытие горнолыжного сезона там запланировано уже на конец текущей недели.

- У нас уже выпало достаточно много осадков, эта неделя так же ожидается снежной. Поэтому мы планируем 16 ноября официально открыть новый сезон, - рассказали в администрации Таштагольского муниципального района.

Цена поездки:

Из Барнаула в Шерегеш уже можно заказать тур, в том числе на открытие сезона (выезд 15 ноября). Путевка на три дня стоит от 6 тысяч рублей. В стоимость входит доставка, проживание, завтрак и ужин. Некоторые компании также предлагают бесплатно научить кататься. Если у вас нет своего снаряжения, то за его прокат придётся заплатить отдельно.

Семинский перевал

Это одно из самых красивых мест Горного Алтая. Именно там, в 1986 году был основан учебно-тренировочный центр для подготовки спортсменов по лыжным видам спорта. Но дикой природой и чистым воздухом теперь могут наслаждаться и все желающие туристы. На базе УТЦ «Семинский перевал» для комфортного отдыха предусмотрено все.

Кстати, в этом горнолыжном комплексе уже катаются спортсмены, а вот для туристов трассу откроют только 25 ноября.

Цена поездки:

Стоимость проживания в домике-гостинице – 700 рублей за человека, номера от 1900 рублей. В стоимость не входит питание, но на базе есть столовая, где можно вкусно подкрепиться. За аренду снаряжения также придется заплатить дополнительно. Добираться до Семинского перевала можно своим ходом или на автобусе. На автомобиле поездка от Барнаула и обратно обойдётся примерно в 2600 рублей. На автобусе – от 1100 в одну сторону.

Манжерок

Это популярный круглогодичный комплекс, расположенный у подножия горы Малая Синюха. Это место подходит как для семейного отдыха, так и веселой поездки с друзьями. Полюбоваться красотами природы Алтая и насладиться свежим воздухом можно в любое время, а вот чтобы покататься придется немного подождать.

- По плану у нас официальное открытие зимнего сезона 30 ноября, но пока не ясно, откроем ли мы трассу для катания в этих же числах. Например, в прошлом году мы ее запустили только 31 декабря, - пояснили в администрации курорта.

Цена поездки:

Стоимость путевки в комплексе «Манжерок» варьируется в зависимости от даты, на которую запланирован отдых. В среднем номер эконом на двоих стоит 1590 рублей за сутки. В стоимость включен завтрак, экскурсионный подъем на канатной дороге, скидка на пункт проката. Трансфер от Барнаула можно также заказать дополнительно, но выгоднее добираться до курорта самостоятельно. На машине это будет стоить порядка 1600 рублей (туда и обратно). На автобусе в одну сторону вы потратите не меньше 700 рублей.

Белокуриха-2

Обустроенный горнолыжный комплекс «Мишина гора» планируют открыть для катания в конце ноября, если конечно выпадет достаточное количество осадков. В этом году там заработает теплый ски-сервис, кафе, сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников. На трассе работает подъемник – в этом году запустят систему ски-пассов. Это магнитная карточка, благодаря которой можно спускаться по трассе неограниченное количество раз. Дневной абонемент будет стоить 600 рублей.

Цена поездки:

Путевка на два дня обойдется в 2500 рублей в сутки на одного человека при 2-х местном размещении в категории «Стандарт». Сюда также входит 4-х разовое питание. Для детей до 4-х лет проживание бесплатно - без предоставления дополнительного места (на кровати с родителем). На дорогу до горнолыжного комплекса из Барнаула и обратно уйдет еще порядка 1800 рублей.