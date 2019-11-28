Очередную коммунальную аварию в Барнауле оперативно устранили

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-28T12:29:28+03:00

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В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Северо-Западной произошла коммунальная авария. О произошедшем сообщили очевидцы в городской группе «Барнаул 22».

Как рассказали в пресс-службе СГК, была повреждена теплосеть диаметром 273 мм у дома по ул. Юрина, 157б. Из-за этого временно без отопления остались 49 частных домов и 19 многоэтажек, а также школа и детский сад. Все это время за температурой в домах следили специалисты.

К ремонту приступили еще около 10 утра. Специалисты откачали воду и провели необходимые сварочные работы, заменили часть трубы длиной 130 см. Ремонтные работы завершили даже раньше запланированного срока. Уже в 15-30 специалисты запустили теплоноситель, в ближайшее время в домах барнаульцев потеплеет и появится горячая вода. В СГК также принесли извинения горожанам за доставленные неудобства.

Напомним, это не первая коммунальная авария в этом отопительном сезоне. Буквально 20 ноября «прорвало» на проспекте Ленина, 142 (пересечение с ул. Горно-Алтайская). Тогда временно без тепла и горячей воды остались 26 жилых домов и два детских сада.

ИСТОЧНИК KP.RU