2019-11-28T12:29:28+03:00
Общество

Очередную коммунальную аварию в Барнауле оперативно устранили

Уже в 15-30 запустили теплоноситель
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео "Барнаул 22"Фото: скриншот с видео "Барнаул 22"
Изменить размер текста:

В Барнауле на пересечении улиц Юрина и Северо-Западной произошла коммунальная авария. О произошедшем сообщили очевидцы в городской группе «Барнаул 22».

Как рассказали в пресс-службе СГК, была повреждена теплосеть диаметром 273 мм у дома по ул. Юрина, 157б. Из-за этого временно без отопления остались 49 частных домов и 19 многоэтажек, а также школа и детский сад. Все это время за температурой в домах следили специалисты.

К ремонту приступили еще около 10 утра. Специалисты откачали воду и провели необходимые сварочные работы, заменили часть трубы длиной 130 см. Ремонтные работы завершили даже раньше запланированного срока. Уже в 15-30 специалисты запустили теплоноситель, в ближайшее время в домах барнаульцев потеплеет и появится горячая вода. В СГК также принесли извинения горожанам за доставленные неудобства.

Напомним, это не первая коммунальная авария в этом отопительном сезоне. Буквально 20 ноября «прорвало» на проспекте Ленина, 142 (пересечение с ул. Горно-Алтайская). Тогда временно без тепла и горячей воды остались 26 жилых домов и два детских сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько денег добавили в бюджете Алтайского края на рост зарплат, дотации и детское питание
Барнаульцы могут узнать, как баюкали детей в старину
Яровчанам пересчитают плату за перебои с теплом
«Ростелеком» помог выбрать волшебные варежки для алтайского Деда Мороза
В Алтайском крае был принят бюджет на 2020 год
Молодежь Алтайского края приглашают принять участие в конкурсе бизнес-идей «Техностарт»
В Барнауле могут признать банкротом известного застройщика
В центре Барнаула перекроют площадь Свободы
Black Sale «Уральских авиалиний»
Снижаем «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
Солнечные электростанции предложили построить в Алтайском крае
Треть депутатов Барнаульской Гордумы снова ошиблись в декларациях
Барнаульская школьница и Стас Пьеха записали клип
По Барнаулу гуляют фальшивые купюры
Церемония закрытия Года театра пройдет в Барнауле 17 декабря
Рубцовчанин пострадал при взрыве на заводе
На ферме изнасиловали 16-летнюю доярку
Ученый АлтГТУ вошел в число победителей Международной молодежной программы «Глобальная энергия»
На Алтае умерла четырехлетняя девочка с диагнозом ОРВИ
В Камне начнут охоту на таксистов-нелегалов
На Алтае 33 семьи переехали из аварийного жилья по краевой программе
Автомобиль без водителя въехал в витрину магазина в Барнауле
Неизвестные женщины сняли порчу с пенсионерки за 20 тыс рублей
На алтайских трассах ограничат движение из-за военных
ДНК: барнаульские школьники приняли участие в региональном этапе детского научного конкурса
Что влияет на сохранность осеннего урожая