2019-11-28T12:20:46+03:00
Экономика

Сколько денег добавили в бюджете Алтайского края на рост зарплат, дотации и детское питание

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28 ноября алтайские парламентарии приняли во втором чтении бюджет края на 2020 год. По словам Сергея Приба, руководителя фракции ЕР в региональном законодательном собрании, в этом бюджете заложены средства на развитие территорий и выполнение всех социальных обязательств перед населением. Теперь дело за муниципалитетами, которые также должны принять местные бюджеты.

Рост доходов краевого бюджета на следующий год запланирован в 12% по сравнению с 2019-м. Также выросли и другие направления бюджета: на 16% стали больше поступления из федерального центра, на 10% увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. А компенсацию расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы будут дотировать на 46% больше.

Как рассказал Сергей Приб, между первым и вторым чтением бюджета был внесен рост доходов края на 12% - это совместная заслуга депутатов-единороссов из Госдумы и АКЗС, а также общая работа с ними правительства региона.

В результате внесения соответствующих поправок от депутатов из «Единой России» финансирование значимых направлений смогли увеличить на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Эти деньги пойдут на индексацию зарплат бюджетников, на дотации муниципалитетам, обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями и другие.

Выросла и база для экономического роста. «Единая Россия» внесла предложение увеличить финансовую поддержку инвесторов в объеме до 200 миллионов рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Таким образом, для динамичного развития территорий в будущем уже сегодня создаются оптимальные условия.

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов заявил: объем бюджета края на 2020 год позволяет муниципалитетам подготовить и исполнить собственные бюджеты.

А теперь депутаты от «Единой России» будут разъяснять и комментировать бюджет избирателям, а также корректировать его формирование в муниципалитетах. Контроль за расходованием средств и реализацией объектов, по словам Сергея Приба, «Единая Россия» обеспечит.

Губернатор Алтайского края, член генерального совета «Единой России» Виктор Томенко поблагодарил депутатов за работу и отметил: принятие столь важного для края документа — старт для реализации всех обязательств перед жителями края и начало работы над повышением уровня жизни.

По мнению Сергея Приба, работая над главным финансовым законом края нужно руководствоваться не эмоциями и партийными установками, а принципом пользы для региона и жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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