2019-11-28T08:24:19+03:00
Общество

В Барнауле могут признать банкротом известного застройщика

Заседание назначили на 16 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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Несколько дней назад в арбитражный суд поступили заявления на строительную компанию «МК ПР-Холдинг». Ей грозит банкротство, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В суд обратились несколько барнаульских предприятий с жалобой на задолженность ответчика в размере больше 930 тысяч рублей. Через некоторое время на основании крупной задолженности по налогам к делу подключилась еще и МИФНС №15. В итоге арбитражный суд назначил заседание по вопросу банкротства этого застройщика на 16 декабря.

К этой дате заявители должны предоставить подробные расчеты и необходимые доказательства соблюдения принудительного порядка взыскания долга. Сам же должник также обязан предоставить необходимую документацию.

Напомним, строительная компания «МК ПР-Холдинг» сейчас заканчивает строительство многоэтажек на улице Партизанской, 76 и проспекте Ленина, 195а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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