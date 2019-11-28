2019-11-28T06:51:36+03:00
Общество

В центре Барнаула перекроют площадь Свободы

Проезд транспорта по площади будет невозможен в течение двух часов
Анастасия Корягина
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Елка на площади Сахарова.Елка на площади Сахарова.Фото: Олег УКЛАДОВ
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28 ноября на площади Свободы в Барнауле проведут открытый развод полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка. В связи с этим с 14:30 до 16:30 перекроют проспект Социалистический от ул. Пушкина до ул. Ползунова, сообщает мэрия.

Напомним, с 1 декабря в Барнауле начнут готовить площадь Сахарова к празднованию Нового года. Здесь возведут снежный городок, поставят елку, развесят иллюминацию. С 8 часов воскресенья перекроют движение транспорта по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Откроют проезд для автомобилей планируется 17 января после демонтажа городка.

Также с 20 декабря по 20 января будет закрыты подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» на ул. Чайковского, 21.

В день открытия районных елок – 28 декабря – ограничат проезд машин вблизи праздничных площадок в Октябрьском и Ленинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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