2019-11-08T07:04:41+03:00
Общество

Стало известно, где и когда в Барнауле поставят главную новогоднюю елку

Зеленая красавица будет украшать город больше двух недель
Анастасия Корягина
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Елка на площади Сахарова.Елка на площади Сахарова.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В мэрии Барнаула обсудили подготовку к Новому году. Открытие главной елки в краевой столице наметили на 18 часов 28 декабря, в 19 часов запланировали запуск салюта. Это будет выходной день (суббота), поэтому у многих барнаульцев будет шанс прийти на праздник.

Главное новогоднее торжество в этом году традиционно пройдет на площади Сахарова и завершится праздничным салютом. 1 января в 1:00 праздничные гуляния продолжатся ночным новогодним танцевальным шоу.

На заготовку льда, строительство и демонтаж новогоднего городка, установку главной елки и устройство иллюминации хотят потратить 8,7 млн рублей. Администрация планирует закупить новую подсветку и гирлянды, а также установить светодиодный фонтан на пересечении ул. Молодежной с пр. Ленина.

Строить городок начнут в первых числах декабря. На площади появятся четыре горки: три маленьких и одна большая. Освобождать территорию от новогодних фигур начнут 14 января, проспект Социалистический для проезда машин откроют 17 января 2020 года.

Праздничные елки установят также в парке "Лесная сказка", на пл. Мира, в поселке Южный и других районах города. Город украсят поздравительными баннерами с рисунками детей из художественных школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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