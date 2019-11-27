Рубцовчанин пострадал при взрыве на заводе

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-27T13:29:47+03:00

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Рисковые мужики живут в Рубцовске – то передерутся, то бочку из-под горючих жидкостей начнут резать, бессовестно нарушая технику безопасности. На днях на одном из предприятий прогремел взрыв. Пострадал 28-летний рабочий.

ЧП произошло еще в прошлый четверг, 21 ноября, на ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», но запись момента происшествия попала в сеть только сейчас.

Взрыв.mp4.

- По информации от подписчиков, в производственном цехе завода, расположенного по улице Арычной, произошел взрыв при резке бочки из под ацетона, - сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск». - Работник госпитализирован с 70 процентами ожогов тела.

После этого региональный Следком начал проверку. А вообще, мужики, надо было физику в школе учить! Кстати, это не первый случай с претензией на премию Дарвина. Пару месяцев назад рванула бочка в Барнауле – местный рабочий решил распилить бочку, в которой хранили некогда горючку – не спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU