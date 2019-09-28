2019-09-28T08:25:00+03:00
Происшествия

Взрыв с последующим пожаром: в Барнауле погиб рабочий

Мужчина распиливал бочку из-под нефтепродуктов
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Валентина ИвановаФото: Валентина Иванова
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В Барнауле в субботу, 28 сентября, погиб рабочий пункта металлоприема. ЧП произошло на складе на улице Энергетиков, 31.

Как стало известно из достоверных источников, мужчина начал распиливать запечатанную бочку из-под нефтепродуктов, вероятнее всего, бензина. Сейчас это уточняется. В результате емкость взорвалась. Мужчину отбросило взрывной волной на несколько метров, от полученных травм он скончался на месте.

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Взрыв бочки в Барнауле (Barnaul22)
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Факт ЧП подтвердили в двух ведомствах, сейчас проводится проверка. Не исключено, что по факту будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщают очевидцы, дым от возникшего пожара был виден на расстоянии нескольких километров от места происшествия. От хлопка у стоявших неподалеку автомобилей сработала сигнализация. В настоящее время возгорание ликвидировано.

- Жалко мужика, но технику безопасности надо соблюдать. По крайней мере, могли хотя бы заполнить бочку водой, риск был бы меньше, -

ИСТОЧНИК KP.RU

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