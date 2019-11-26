Барнаульца будут судить за связь с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-26T16:25:26+03:00

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23-летний житель Барнаула пойдет под суд за то, что несколько лет назад у него была связь с несовершеннолетней.

По версии следствия в 2014 году в одном из сел Шипуновского района у молодого человека неоднократно была интимная близость с 13-летней девочкой.

- Несмотря на то, что близкие отношения происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как школьнице на тот момент не было 14 лет, а это нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности, - поясняют в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

На стадии предварительного следствия молодой человек свою вину отрицал, однако следствие собрало достаточные доказательств, в связи с чем, уголовное дело передано в суд. Житель Барнаула может отправиться за решетку на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU