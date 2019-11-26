Температура в домах Ярового поднялась до 24 градусов

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-26T14:59:23+03:00

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В домах жителей города Ярового стабилизируется обстановка. Температура в квартирах уже поднялась до 22-24 градусов.

По информации Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, температура теплоносителя в подающем трубопроводе составляет 85 градусов, в обратном – 64. По состоянию на данный момент в рабочем состоянии находятся котлы №9 и 10. Ведется ремонт воздухоподогревателя котла №7.

- На ТЭЦ составлен перечень аварийного резерва материалов и оборудования в целях обеспечения скорейшего восстановления работы станции в случае аварийных состояний, - отмечают в министерстве.

Также в Яровое доставлен уголь. На данный момент запас составляет чуть более пяти тысяч тонн. В пути находятся еще 32 вагона. 27 ноября планируется отгрузка еще 30-ти. Таким образом будет создан двухнедельный запас угля.

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ИСТОЧНИК KP.RU