В поселке Пригородном установили освещение

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-26T13:16:02+03:00

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В поселке Пригородном под Барнаулом установили линию уличного освещения. Она находится на улице Жданова.

Работы провели в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 год». Теперь вся улица, на которой расположены почти сто домов, полностью освещена.

- Специалисты МУП «Барнаулгорсвет» установили здесь фонари с энергоэффективными светильниками. Вся система освещения автоматизирована. Работа обошлась почти в 1,5 млн рублей, - отмечают в пресс-центре администрации Барнаула.

Это в значительной степени облегчает работу всей системы. С единого пульта можно отслеживать состояние и регулировать световой поток в ночное время. Так в период с 12 ночи и до 6 утра, когда движением наименее интенсивное, мощность снижается. Это позволяет экономить.

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ИСТОЧНИК KP.RU