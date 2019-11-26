В Барнауле обсудили будущую площадку под строительство отеля Radisson
В администрации Барнаула состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу строительства отеля Radisson и выборе площадки, где он разместится.
В этот раз в частности обсуждались площадки, которые ранее были предложены инвестору, и они его заинтересовали. Все находятся в центральной части города, на пересечении крупных магистралей.
По словам первого заместителя генерального директора компании «ПремиумСтрой-Алтай» Сергея Коваля, некоторые площадки действительно вызывают интерес, но для принятия окончательного решения требуется более подробная и детальная информация по ним. Поэтому он попросил дать соответствующее поручение.
Комитетом по строительству был передан инвестору один пакет документов, в котором обозначены потенциальные участки. Сейчас на их месте находятся ветхие здания. В случае одобрения их снесут.
- Представитель инвестора заявил о готовности рассмотреть предложенные варианты, - сообщают в пресс-центре администрации Барнаула.
ИСТОЧНИК KP.RU