Кадровые перестановки произошли в Алтайском медуниверситете

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-26T12:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вместе с приходом в Алтайский государственный медицинский университет нового и.о. ректора в вузе произошли и другие кадровые перестановки.

Напомним, на минувшей неделе с предыдущим и.о. ректора АГМУ Игорем Салданом был расторгнут трудовой договор. С 21 ноября вузом руководит Ирина Шереметьева. По информации ИА «Банкфакс» накануне она провела первое заседание ректората в новом статусе. На собрании ею были озвучены некоторые кадровые перестановки.

В частности Сергей Трибунский был назначен на должность проректора по лечебной работе, проректором по административно-хозяйственной работе был утвержден Анатолий Скворцов. А вот куратора по учебной работе университета не назначили.

- Что касается должности проректора по учебно-воспитательной и социальной работе, то она будет упразднена. Вместо нее появится должность проректора по международной деятельности, - сообщает издание.

И это далеко не все назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU