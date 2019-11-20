2019-11-20T11:38:04+03:00
Общество

Игорь Салдан покинул пост ректора Алтайского медуниверситета

Другой и.о. ректора приступит к обязанностям с 21 ноября
Анна СЕМИНА
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Игорь СалданИгорь СалданФото: Олег УКЛАДОВ
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Исполняющий обязанности ректора Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан покинул занимаемый пост.

Об этом СМИ сообщил источник, близкий к вузу. В приемной АГМУ корреспонденту «Комсомолки» напрямую отказались комментировать сообщение:

- Пока нет официального документа, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, - сказали в вузе.

Между тем, уже называется имя того, кто станет и.о. ректора на ближайшее время – это Ирина Шереметьева, экс-заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии, доктор медицинских наук, профессор. Она числится в списке кандидатов на пост ректора. Ее, так же как и остальных троих претендентов, 25 апреля 2019 года одобрил ученый совет АГМУ.

Позже Ирина Игоревна в числе других попала под волну увольнений. Ее место на кафедре заняла Ирина Смагина. Фактически до завтрашнего дня Шереметьева считается безработной.

- Это был долгий процесс, меня приглашали на собеседование, и в итоге министр здравоохранения приняла решение прекратить трудовые отношения с действующим исполняющим обязанности ректора и назначить меня, - говорит Ирина Игоревна.

Останется ли Игорь Салдан в списке претендентов на пост ректора, пока не известно.

Справка:

Шереметьева Ирина Игоревна является выпускницей АГМУ. В 1992 году прошла специализацию по психотерапии в Новокузнецке. С 1992 по 1995 годы работала врачом-психотерапевтом в дневном стационаре Алтайского краевого психоневрологического диспансера. В 2001 году защитила диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата медицинских наук.

На работу в АГМУ на постоянной основе перешла в 2003 году. В 2015-м заняла пост декана лечебного факультета. С сентября того же года числилась заведующей кафедрой психиатрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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