2019-11-26T09:25:11+03:00
Общество

Почти два десятка домов в Барнауле остались без горячей воды и отопления

К концу дня их вновь должны вернуть
Анна СЕМИНА
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Во вторник, 26 ноября, в Барнауле без отопления и горячей воды остались 17 жилых домов.

Как сообщают в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», отключение произошло в 8 утра и продлится до 17.00. В частности ограничения затронули дома на улице Микронной, 137, Антона Петрова, 65, 67, 69, 69б, 63, проспекте Коммунаров, 120В, 120Е, 120к1, к2, к3, 122А, 122Б, 124А, 126А, 125А, 127А.

Отключение вызвано повреждением трубопровода в доме №54а на улице Советской Армии. Требуется провести его замену. В общей сложности аварийной бригаде предстоит переложить четыре метра внутриквартального трубопровода диаметром 200 миллиметров.

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Ремонт оборудования начался накануне утром, в 11.30. Изначально планировалось завершить восстановление в 17.30, однако уже во время заполнения трубопровода возник еще один дефект (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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