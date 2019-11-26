В Бийске возобновили подачу тепла

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-26T06:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бийске ликвидировали повреждение задвижки тепловой камеры, расположенной в районе пересечения улиц Ударной и Трофимова. Тепло начало поступать в дома горожан.

- Отопление и горячая вода поданы потребителям, температура в квартирах начала восстанавливаться, - сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу СГК.

Напомним, ремонт оборудования начался накануне утром, в 11.30. Изначально планировалось завершить восстановление в 17.30, однако уже во время заполнения трубопровода возник еще один дефект.

Заполнение началось ближе к ночи, но при запуске произошел технический сбой. В итоге на время проведения ремонтных работ подача теплоносителя была понижена. Повторный запуск произвели в 7.30 утра, а в 8.50 завершили работы на магистральном трубопроводе.

В настоящее время проводится мониторинг температуры в жилых помещениях и соцучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU