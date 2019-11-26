Барнаулец убил подростка и ранил мужчину, который бросился за ним в погоню

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-26T05:44:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве, причинении легкого вреда здоровью, изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером в сентябре 2019 года в поселке Затон у пьяного обвиняемого возник конфликт с 17-летним подростком. Мужчина нанес парню несколько ножевых ранений. Через несколько часов юноша умер в больнице.

После совершения преступления мужчина скрылся на чердаке одного из жилых домов. Его попытался задержать местный житель, но обвиняемый стал отмахиваться от него ножом и ранил затоновца в ногу. Однако скрыться от правосудия ему не удалось.

В ходе следствия выяснилось, что в 2018 году обвиняемый самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, которое хранил у себя дома. При обыске в рамках уголовного дела об убийстве его нашли и завели еще два дела, которые впоследствии объединили в одно.

Злоумышленник дважды был судим за особо тяжкие преступления. Теперь ему грозит новый длительный срок - до 15 лет лишения свободы.

Читайте также:

Женщина поплатилась жизнью из-за тяги к алкоголю

Муж избил ее табуретом и резиновой битой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU