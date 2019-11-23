Женщина поплатилась жизнью из-за тяги к алкоголю

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-23T13:09:13+03:00

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28-летний житель Заринска жестоко избил свою супругу из-за того, что она выпила лишнего. В итоге женщина скончалась.

Трагедия разыгралась в семье жителей Заринска в июне этого года. Муж и жена вместе со своими друзьями выпивали у себя дома. При этом мужчина настоятельно попросил, чтобы его возлюбленная не злоупотребляла, но та ослушалась.

- На этом фоне возник конфликт. Обозленный мужчина на протяжении нескольких часов избивал жену, в том числе табуретом и резиновой битой. Он нанес потерпевшей около 100 ударов по телу и голове, а затем лег спать, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На утро он заметил, что жена не подает признаков жизни и вызвал скорую. Медики констатировали смерть.

На стадии предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. По его словам, он просто был зол на жену. Теперь за свою агрессивность ему придется ответить в суде.

Стоит отметить, что этой семье воспитывалось три ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU