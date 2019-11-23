Женщина поплатилась жизнью из-за тяги к алкоголю
28-летний житель Заринска жестоко избил свою супругу из-за того, что она выпила лишнего. В итоге женщина скончалась.
Трагедия разыгралась в семье жителей Заринска в июне этого года. Муж и жена вместе со своими друзьями выпивали у себя дома. При этом мужчина настоятельно попросил, чтобы его возлюбленная не злоупотребляла, но та ослушалась.
- На этом фоне возник конфликт. Обозленный мужчина на протяжении нескольких часов избивал жену, в том числе табуретом и резиновой битой. Он нанес потерпевшей около 100 ударов по телу и голове, а затем лег спать, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
На утро он заметил, что жена не подает признаков жизни и вызвал скорую. Медики констатировали смерть.
На стадии предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. По его словам, он просто был зол на жену. Теперь за свою агрессивность ему придется ответить в суде.
Стоит отметить, что этой семье воспитывалось три ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU