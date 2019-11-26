В Барнауле появился «культурный» дом

СЕГОДНЯ 04:47 2019-11-26T05:04:17+03:00

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В Барнауле сдали в эксплуатацию жилой дом на улице Сизова, 24 для работников культуры, образования и здравоохранения, сообщает краевой минкульт. Там будут жить артисты ансамбля песни и танца «Алтай», музыкального театра, театра драмы, театра кукол «Сказка», молодежного театра и филармонии, а также педагог детского технопарка «Кванториум22» и врач-анестезиолог краевого центра охраны материнства и детства.

По словам зампреда правительства Дениса Губина, на строительство «культурного» дома понадобилось чуть больше года - его возводили с октября 2017 по август 2019 года. Все семьи до этого жили либо в арендуемых квартирах, либо в общежитиях. В новый дом переедут в том числе четыре многодетные семьи.

В доме 17 этажей и 126 квартир: 31 однокомнатная, 63 двухкомнатные и 32 трехкомнатные. Квартиры имеют полную чистовую отделку: обои, линолеум, кафель, сантехнику, электроплиты и даже мебель. Подъезды к дому уже заасфальтировали, дорожки вымостили брусчаткой, во дворе поставили детскую площадку.

Жильцы нового «культурного» дома.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На строительство потратили 250 млн рублей из регионального бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Общая площадь жилья превышает семь тысяч квадратных метров.

Задача этого дома - не только обеспечить жильем алтайских артистов, педагогов и врачей, но и привлечь в край необходимых специалистов и молодые семьи. Например, здесь будут жить приглашенный реставратор для художественного музея и семья актеров из Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU