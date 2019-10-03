2019-10-03T12:42:16+03:00
Общество

Шел третий год… Дольщики многострадальной новостройки в Барнауле дошли до следкома

Следователям предстоит выяснить, почему сроки ввода жилья постоянно переносятся
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: www.lenina195a.ruФото: www.lenina195a.ru
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Дольщики новостройки на проспекте Ленина, 195а должны были заселиться еще в 2017 году. Однако застройщик сорвал сроки. На дворе 2019 год, а проблема с эксплуатацией жилья так и не решена. Накануне стало известно, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту нарушения сроков по завершению строительства и сдаче дома.

В интернете была опубликована петиция от имени дольщиков многострадальной новостройки. В ней говорится, что долевой договор с монтажной компанией «ПР-Холдинг» был заключен в 2016 году. Сдать объект должны были в третьем квартале 2017 года, но и до сих пор многоэтажка не достроена.

Как рассказывала «Алтайскому порталу недвижимости» активистка инициативной группы Мария Винокурова, по заключенному в 2017 году дополнительному соглашению компания не выплачивает положенные компенсации уже больше года.

- В июне и ноябре 2018 года мы обращались к губернатору Алтайского края с просьбой взять на контроль и привлечь к ответственности данного застройщика, но кроме нескольких собраний, никаких действий госорганы не предпринимают. Застройщик говорит, что у него нет финансовых затруднений, и каждый раз обещает сдать дом в ближайшее время. Последний перенос срока был на июнь 2019 года, - отмечала женщина.

На сайте долгостроя указано, что это будет 12-16-тиэтажный кирпичный жилой дом, состоящий из четырех блок-секций.

- Уведомляем вас о том, что разрешение на строительство продлено до 25 октября 2019 года, - сказано в новости от 26 июля на сайте дома.

Застройщик пояснил изданию, что строящийся дом находится на контроле Госинспекции Алтайского края и прокуратуры. Однако в результате неоднократных проверок нарушений и злоупотреблений не было выявлено.

- Компания на протяжении всего периода строительства не меняла проектных решений, не пыталась сэкономить, а использовала только высококачественные материалы, чтобы в итоге передать дольщикам надежное, комфортное жилье. Также, МК «ПР-Холдинг» производит ежемесячные отчисления дольщикам на оплату съемного жилья и/или на погашение ипотеки, исполнительных листов по решениям суда о взыскании неустоек. При этом многочисленные претензионные и судебные обращения со стороны граждан ведут к отвлечению денежных средств от строительных работ и еще больше затягивают сроки передачи квартир. В то время как застройщик заинтересован в скорейшей передаче объектов и прилагает все усилия для завершения проекта, - рассказали «Алтайскому порталу недвижимости» в компании.

За основу доследственной проверки следователи взяли петицию дольщиков. Им предстоит выяснить, почему сроки сдачи дома постоянно переносятся, а люди вынуждены нести расходы на аренду жилья или выплачивать ипотеку за квартиры. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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