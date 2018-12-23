2018-12-23T09:18:23+03:00
Экономика

Ракшин купил офисное здание за 2 миллиарда рублей

Как оно будет использоваться – пока не ясно
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Новым владельцем здания стало ООО "Первый"Новым владельцем здания стало ООО "Первый"Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Совладелец торговой сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин купил офисное здание в центре Москвы за 2 миллиарда рублей.

Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ПАО «Центральный телеграф». Здание площадью 12 тысяч квадратных метров находится между Никитским и Газетным переулками. Причем в заявлении нет имени покупателя. Там указана фирма – ООО «Первый», а она принадлежит семье основателя сети «Мария-Ра» Александру Ракшину. СПАРК же информирует о том, что ООО в равных пропорциях принадлежит Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным. А вот генеральным на данный момент является как раз Евгений.

Пока не известно, как алтайский бизнесмен планирует использовать данное здание. Есть предположение, что оно будет эксплуатироваться в качестве места для размещения коворкингов, либо там проведут редевелопмент здания под сервисные апартаменты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле закрыли ТЦ «Геомаркет»
Машина в хлам: Страшная авария произошла на Алтае
Пассажир легковушки получил травму в результате аварии
Проезд под путепроводом на проспекте Строителей перекроют
Жулики украли из барнаульского ТРЦ три пары наушников
Новогодние открытки из частных коллекций покажут в Барнауле
Шахматистка из Барнаула выступит на чемпионате мира
Мошенник «по ошибке» перевел 100 тысяч рублей на чужую карту
Читальный зал Президентской библиотеки открыли в Павловске
Мошенники взломали аккаунт и взяли «в долг» 8 тыс рублей
Красивый арт-объект в виде открытого очага появился в Барнауле
Молодой мужчина робко попросил в аптеке «таблетки любви», а потом сбежал
Женщина перевела мошенникам 100 тыс рублей, чтобы получить кредит
55-километровый лыжный марафон пройдет на Алтае
На бесплатную медицину в Алтайском крае потратят 32,5 млрд рублей
Водителей просят пропускать колонны автобусов с детьми
Водители: на «Павлике» два экипажа ГИБДД тормозят всех подряд
Двух бийчан будут судить за зверское убийство