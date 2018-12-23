Ракшин купил офисное здание за 2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-23T09:18:23+03:00

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Совладелец торговой сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин купил офисное здание в центре Москвы за 2 миллиарда рублей.

Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ПАО «Центральный телеграф». Здание площадью 12 тысяч квадратных метров находится между Никитским и Газетным переулками. Причем в заявлении нет имени покупателя. Там указана фирма – ООО «Первый», а она принадлежит семье основателя сети «Мария-Ра» Александру Ракшину. СПАРК же информирует о том, что ООО в равных пропорциях принадлежит Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным. А вот генеральным на данный момент является как раз Евгений.

Пока не известно, как алтайский бизнесмен планирует использовать данное здание. Есть предположение, что оно будет эксплуатироваться в качестве места для размещения коворкингов, либо там проведут редевелопмент здания под сервисные апартаменты.