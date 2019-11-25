Алтайским фермерам отрезали доступ к полям из-за закрытия железнодорожного переезда

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-25T18:03:07+03:00

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Четыре фермера из Каменского района не могут пробраться к 16 тысячам гектаров своих полей из-за закрытия железнодорожного переезда. Ветка, проходящая через Камень-на-Оби, пересекает сельхозугодья, разделяя их на две части, сообщает «Вести-Алтай».

Переезд на 597-м километре, через который шли трактора и комбайны, неожиданно ликвидировали осенью 2019 года. Часть техники, которая заканчивала обработку полей, пришлось оставить под открытым небом – вернуться в гаражи своим ходом машины не могут.

«У нас большая часть земли на одной стороне, там у нас база, а на другой стороне – 750 гектаров. Все работы идут через этот железнодорожный переезд. Он у нас один-единственный. Нас, заинтересованных лиц, фермеров, никто не поставил в известность, что он закрывается. У нас земля остается просто брошенной. Перебраться через пути теоретически возможно в Камне-на-Оби. Но ежедневно ездить в общем потоке машин тяжелая сельхозтехника не сможет. Есть еще один переезд около поселка Толстовский, но чтобы добраться до него, нужно проехать 40 км туда и обратно», - жалуется Владимир Чаплыгин, директор хозяйства «РИМ».

Аграрии сетуют на потерю времени и топлива, а руководство железной дороги объясняет, что переезд закрыли потому, что он стал небезопасен. По данным Западно-Сибирского филиала РЖД, что сельхозтехнику там перегоняли в нарушение всех правил безопасности и даже вредили, сбивая столбики.

«Для того, чтобы пропустить крупногабаритную технику, мы должны запрашивать за 15 минут окно, в котором гарантированно не будет поездов. Для этого должны быть обращения от людей, которые перевозят крупногабаритную технику. А этих обращений не было. Они, по сути, самовольно передвигались через переезд», - ответил Виталий Кляйн, пресс-секретарь Западно-Сибирского филиала РЖД.

Решение о ликвидации переезда согласовали с краевыми и районными властями, а также с центральным руководством РЖД. Переезд ликвидирован в том числе на бумаге, а значит, открыть его снова невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU