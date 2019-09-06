Алтайский фермер отбивает свой урожай у крупной аграрной компании

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-06T14:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Фермеру Евгению Степаняну из Бийского района не дают собрать им же выращенную гречиху. Он считает это рейдерским захватом со стороны крупной аграрной организации, сообщает «Бийский рабочий».

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Степанян рассказал, что весной засеял гречиху на арендованном участке земли. В середине августа его комбайнеры вышли на уборку, однако на их пути стали представители компании «Агро-Русь» и посоветовали уйти с территории.

«Мне сказали: косить тебе здесь не дадим. Приехали на трех машинах и предупредили – если я еще раз появлюсь на этой земле, мне не поздоровится. Мы уехали, а они скосили все», - рассказал бийский журналистам Евгений.

Фермер уверен: у него просто пытаются отобрать выращенную гречиху. Он даже писал заявления в полицию, но помощи не дождался. Мужчина говорит, что до сих пор получает угрозы.

Юрий Поволоцкий, руководитель предприятия «Агро-Русь».Фото: газеты «Бийский рабочий»

Войне за урожай предшествовали судебные разбирательства между администрацией района и агропромышленной фирмой «Угренево». Именно эта компания сдала в аренду землю Евгению Степаняну. Суд установил, что участок неверно поставлен на кадастровый учет и признал сделку несостоявшейся. Компания «Агро-Русь», которая сейчас отбирает у фермера урожай, в этом споре фигурирует как третье лицо.

«Я это все скосил своими силами. Он пытался – мы ему не дали», - не скрывает Юрий Поволоцкий, руководитель предприятия «Агро-Русь». Мужчина также утверждает, что и ему угрожают со стороны фермера.

Фермеру из Бийского района не дают собрать гречиху.Видео: "Бийский рабочий"

В местном управлении по сельскому хозяйству подтвердили, что земля числится за Евгением Степаняном. Но местная администрация держится от конфликта подальше, потому что земля не находится в ведении муниципалитета.

Сейчас на полях находится урожай стоимостью больше 8 млн рублей. Добровольно отдавать свою гречиху Евгений Степанян не намерен.

Читайте также:

На Алтае американский фермер собирает деньги на покупку авто

Американец Джастас Уолкер, которого прозвали «веселым молочником», собирает деньги на покупку автомобиля для развоза продуктов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU