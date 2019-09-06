Алтайский фермер отбивает свой урожай у крупной аграрной компании
Фермеру Евгению Степаняну из Бийского района не дают собрать им же выращенную гречиху. Он считает это рейдерским захватом со стороны крупной аграрной организации, сообщает «Бийский рабочий».
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Степанян рассказал, что весной засеял гречиху на арендованном участке земли. В середине августа его комбайнеры вышли на уборку, однако на их пути стали представители компании «Агро-Русь» и посоветовали уйти с территории.
«Мне сказали: косить тебе здесь не дадим. Приехали на трех машинах и предупредили – если я еще раз появлюсь на этой земле, мне не поздоровится. Мы уехали, а они скосили все», - рассказал бийский журналистам Евгений.
Фермер уверен: у него просто пытаются отобрать выращенную гречиху. Он даже писал заявления в полицию, но помощи не дождался. Мужчина говорит, что до сих пор получает угрозы.
Юрий Поволоцкий, руководитель предприятия «Агро-Русь».Фото: газеты «Бийский рабочий»
Войне за урожай предшествовали судебные разбирательства между администрацией района и агропромышленной фирмой «Угренево». Именно эта компания сдала в аренду землю Евгению Степаняну. Суд установил, что участок неверно поставлен на кадастровый учет и признал сделку несостоявшейся. Компания «Агро-Русь», которая сейчас отбирает у фермера урожай, в этом споре фигурирует как третье лицо.
«Я это все скосил своими силами. Он пытался – мы ему не дали», - не скрывает Юрий Поволоцкий, руководитель предприятия «Агро-Русь». Мужчина также утверждает, что и ему угрожают со стороны фермера.
Фермеру из Бийского района не дают собрать гречиху.Видео: "Бийский рабочий"
В местном управлении по сельскому хозяйству подтвердили, что земля числится за Евгением Степаняном. Но местная администрация держится от конфликта подальше, потому что земля не находится в ведении муниципалитета.
Сейчас на полях находится урожай стоимостью больше 8 млн рублей. Добровольно отдавать свою гречиху Евгений Степанян не намерен.
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ИСТОЧНИК KP.RU