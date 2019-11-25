15 барнаульцев отравились роллами в одной из служб доставки
Пять барнаульцев выиграли суд против производителя некачественных роллов, сообщает краевая прокуратура. В июле прошлого года в Барнауле зарегистрировали 15 случаев заболеваниями острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением роллов, приобретенных в одной из служб доставки.
Роспотребнадзор выявил нарушения в работе производителя и привлек его к административной ответственности.
Ряд пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда.
Судебные инстанции пришли к выводу о доказанности факта причинения вреда истцам. В пользу каждого взыскали порядка 50 тыс. рублей. Интересно, что производитель оставил без удовлетворения претензии, предъявленные к нему потребителями в досудебном порядке. Не согласился он и с решениями судов, и подал апелляцию. Алтайский краевой суд оставил вердикты в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU