2019-11-25T18:06:23+03:00
Общество

15 барнаульцев отравились роллами в одной из служб доставки

Несколько человек обратились в суд и получили компенсации по 50 тыс. рублей
Анастасия Корягина
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Роллы.Роллы.Фото: Анастасия Корягина
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Пять барнаульцев выиграли суд против производителя некачественных роллов, сообщает краевая прокуратура. В июле прошлого года в Барнауле зарегистрировали 15 случаев заболеваниями острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением роллов, приобретенных в одной из служб доставки.

Роспотребнадзор выявил нарушения в работе производителя и привлек его к административной ответственности.

Ряд пострадавших обратились в суд с исками о взыскании стоимости приобретенных роллов, расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда.

Судебные инстанции пришли к выводу о доказанности факта причинения вреда истцам. В пользу каждого взыскали порядка 50 тыс. рублей. Интересно, что производитель оставил без удовлетворения претензии, предъявленные к нему потребителями в досудебном порядке. Не согласился он и с решениями судов, и подал апелляцию. Алтайский краевой суд оставил вердикты в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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