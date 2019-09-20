2019-09-20T04:34:25+03:00
Общество

На Алтае двое жителей отравились ядовитыми грибами

Иван ОЛЕКСЮК
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Не ешьте незнакомых грибовНе ешьте незнакомых грибовФото: ОЛЕКСЮК Иван
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В Алтайском крае этой осенью двое жителей отравились ядовитыми грибами. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Они не заметили ядовитых грибов и съели их вместе с пригодными в пищу.

Какие именно грибы они употребили в пищу – неизвестно. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Для сравнения, в прошлом году был зафиксирован всего один случай, еще годом ранее произошла целая волна отравлений – 11 человек обратились в медучреждения за помощью.

Жителей края призывают быть внимательными при сборе грибом и не употреблять в пищу вызывающие сомнения грибы или те, которые являются незнакомыми. Самыми известными из ядовитых грибов являются: бледная поганка, мухоморы, ложные опята. Однако отравиться можно и условно съедобными грибами, такими как дождевики, сморчки, строчки и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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