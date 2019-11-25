2019-11-25T06:46:22+03:00
Происшествия

Барнаулец совершил глупую кражу и сел в колонию

Мужчина уже был судим
Анастасия Корягина
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Барнаульца посадили в колонию за кражу денег с карты друга. Мужчина перевел его деньги себе, не думая о том, что его будет очень легко найти, рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

Находясь в гостях, мужчина увидел, как на телефон его приятеля пришло сообщение о зачислении ему крупной денежной суммы. Пока никто за ним не наблюдал, он взял сотовый и через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», перевел деньги на свой счет. После этого барнаулец поспешно ретировался с места преступления.

Обнаружив пропажу денег, приятель обратился в полицию. Под тяжестью доказательств вор признал вину и частично возместил ущерб в ходе следствия на сумму 23,5 тыс. рублей.

Потерпевший заявил гражданский иск на оставшуюся сумму – 39,5 тыс. рублей, который суд удовлетворил.

Поскольку мужчина совершил преступление в период условного осуждения по предыдущему приговору, суд назначил ему реальный срок – 1 год и 9 месяцев в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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