2019-11-08T10:26:12+03:00
Происшествия

Кражу жвачки расследуют в Барнауле

Похитителям грозит до двух лет лишения свободы
Анна СЕМИНА
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Полицейские Барнаула расследуют кражу жвачки, произошедшую в супермаркете на улице Северо-Западная, 230Б.

Как рассказал участник паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», жвачку украли из автомата, причем, вероятнее всего, это произошло не единожды, а длилось целый месяц. В качестве подозреваемых выступает группа подростков.

- По данным человека знакомого с ситуацией, подозреваемые в течении месяца засовывали в автомат рубли, завёрнутые в бумагу, а также, что ущерба достаточно для возбуждения уголовного дела по статье 158 ч1. («Кража». – прим.ред.), - сообщается в группе.

Место происшествия осмотрели полицейские. К слову, согласно уголовному кодексу, подобное деяние наказывается лишением свободы на срок до двух лет – это максимальная санкция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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