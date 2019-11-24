2019-11-24T10:00:07+03:00
Общество

Барнаульцы в очередной раз пожаловались на работу общественного транспорта

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Барнаульцы не в первый раз жалуются на работу общественного транспорта. В этот раз недовольство возникло из-за работы городского маршрута №20. Как рассказала жительница Барнаула Екатерина, этот маршрут ходит с большими интервалами, из-за чего люди мерзнут на остановках при низкой температуре.

- Чем ниже температура на улице, тем реже можно встретить этот автобус... Утром чтобы уехать, нужно отстоять не менее 20-30 минут на морозе, а вечером и того дольше. А зачастую вообще проезжают мимо по три автобуса подряд. И это в 19-20 часов вечера, – рассказала Екатерина в соцсетях в паблике «Barnaul 22».

В это же время она не понимает, из-за чего при низком качестве обслуживания цена за проезд только растет.

Кстати, в этом году горожане уже проводили мониторинг интервалов проезда различных маршрутов автобусов. При этом отмечалось, что образовался своеобразный транспортный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24