Барнаульцы в очередной раз пожаловались на работу общественного транспорта

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-24T10:00:07+03:00

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Барнаульцы не в первый раз жалуются на работу общественного транспорта. В этот раз недовольство возникло из-за работы городского маршрута №20. Как рассказала жительница Барнаула Екатерина, этот маршрут ходит с большими интервалами, из-за чего люди мерзнут на остановках при низкой температуре.

- Чем ниже температура на улице, тем реже можно встретить этот автобус... Утром чтобы уехать, нужно отстоять не менее 20-30 минут на морозе, а вечером и того дольше. А зачастую вообще проезжают мимо по три автобуса подряд. И это в 19-20 часов вечера, – рассказала Екатерина в соцсетях в паблике «Barnaul 22».

В это же время она не понимает, из-за чего при низком качестве обслуживания цена за проезд только растет.

Кстати, в этом году горожане уже проводили мониторинг интервалов проезда различных маршрутов автобусов. При этом отмечалось, что образовался своеобразный транспортный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU