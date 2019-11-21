Хор из Алтайского края в Москве исполнит песни Александры Пахмутовой

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-21T07:48:40+03:00

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В пятницу, 22 ноября в московском Музее Победы состоится гала-концерт финалистов Всероссийского хорового фестиваля. Почти тысяча ребят исполнит песни Александры Пахмутовой, в их числе вокалисты из Алтайского края.

В общей сложности на сцену поднимутся ребята из 27 лучших детских и взрослых хоровых коллективов России. Наш регион будут представлять участники Барнаульского академического хора имени А.Б. Тарнецкого. Руководитель коллектива – Рафик Голямов, концертмейстер – Анна Лозина.

В прослушиваниях регионального этапа приняли участие 1541 коллектив из 576 муниципальных образований, из них 1042 детских хора, а это около 47 тысяч участников, из них более 30 тысяч – это дети.

Лучшие из лучших будут выступать на сцене в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Ведущими вечера станут заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин и артистка театра и кино Елена Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU