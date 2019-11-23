Трактор и легковушка столкнулись в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-23T08:43:47+03:00

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Ранним утром в субботу, 23 ноября, в самом центре Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легковушки.

Об аварии в социальных сетях рассказали очевидцы. Судя по опубликованному в группе «Инцидент Барнаул» видео, трактор двигался по проспекту Ленина в направлении к площади Октября. Далее он на свой зеленый свет повернул влево на Димитрова и, судя по всему, решил проскочить вторую часть проспекта, но тут в него влетела легковушка. Удар был довольно сильный и трактор перевернулся.

Легковушка же вылетела на тротуар и только чудом не врезалась в жилой дом. Повреждения у автомобиля серьезные. А вот пострадали ли люди – не сообщается.

Официальную версию происшествия и все обстоятельства установит Госавтоинспекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU